Врач Устинова назвала одышку и отек век признаками аллергии на вейпы

Курение электронных сигарет способно обернуться аллергией. Ее провоцируют как отдельные компоненты жидкости, так и токсичные продукты их разложения при нагревании. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Татьяна Устинова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, аллергия на вейпы обычно сопровождается зудом, отеками век, сыпью, экземой на коже губ, щек, подбородка или других участков тела. К симптомам медик также отнесла заложенность носа, чихание, насморк, кашель, одышку, бронхоспазм, чувство жжения и сухости в горле, отек гортани, осиплость голоса, воспаление глотки.

Врач Давид Габриелян добавил, что вещества, содержащиеся в электронных сигаретах, при нагревании разлагаются с образованием токсичных соединений. Они могут нанести организму существенный вред.