Врач Ускова рассказала, что женщинам не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем

Многие пары считают лето лучшим временем для планирования беременности, но врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Ускова напоминает в беседе с Life.ru , что важнее всего состояние здоровья будущих родителей.

По словам специалиста, летом организм получает больше солнечного света, что способствует выработке витамина D. Этот витамин важен для работы иммунной, эндокринной и репродуктивной систем. Однако он не гарантирует успешное зачатие.

Теплый сезон также обогащает рацион свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью, что положительно влияет на здоровье будущих родителей. Умеренная физическая активность и время, проведенное на свежем воздухе, помогают нормализовать массу тела, улучшают обмен веществ и поддерживают нормальный гормональный фон.

Однако жара имеет и свои минусы. Высокая температура воздуха увеличивает нагрузку на организм, способствует обезвоживанию и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Перегрев негативно влияет на мужскую фертильность, так как для нормального созревания сперматозоидов нужна температура ниже температуры тела.

Женщинам также не рекомендуется долго находиться под палящим солнцем. Перегрев и обезвоживание могут негативно сказаться на общем самочувствии.

Перед планированием беременности врач рекомендует пройти базовое обследование. Женщине следует посетить акушера-гинеколога, сдать необходимые анализы и проверить уровень витамина D, железа и фолиевой кислоты. Мужчине при наличии факторов риска или при длительном отсутствии беременности стоит обратиться к урологу-андрологу.