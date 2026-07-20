Врач Ускова рассказала, что чрезмерные физические нагрузки могут негативно влиять на репродуктивную функцию

Чрезмерные физические нагрузки могут снизить вероятность зачатия у мужчин и женщин. Об этом «Известиям» рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Ускова.

По словам специалиста, регулярный спорт обычно положительно влияет на репродуктивную функцию: помогает поддерживать нормальный вес, улучшает обмен веществ, снижает уровень стресса и способствует нормальной работе гормональной системы. Однако слишком интенсивные тренировки без достаточного восстановления могут навредить.

У женщин чрезмерные занятия спортом могут привести к энергетическому дефициту, при котором организм получает меньше энергии, чем расходует. В результате снижается выработка гормонов, регулирующих менструальный цикл, нарушается овуляция, а в некоторых случаях менструации полностью прекращаются. Даже при сохранении цикла интенсивные нагрузки могут влиять на качество овуляции и уровень прогестерона, что снижает вероятность наступления и нормального развития беременности.

«У мужчин чрезмерные физические нагрузки также способны негативно влиять на репродуктивную функцию», — заявляет врач.

Постоянные интенсивные тренировки, хроническое переутомление, недостаток сна и выраженный дефицит калорий могут приводить к снижению уровня тестостерона. В результате ухудшаются показатели спермограммы: уменьшается количество сперматозоидов, снижается их подвижность и увеличивается число патологических форм.

Врач назвала еще два фактора риска: перегрев области мошонки при длительных велотренировках и использование анаболических стероидов без контроля специалиста. Такие препараты могут подавлять выработку тестостерона и нарушать процесс образования сперматозоидов.