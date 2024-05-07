Врач Усачева рассказала, что астма влияет на успеваемость детей в школе | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 15:39 Врач Усачева рассказала, что астма влияет на успеваемость детей в школе

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Астма — это хроническое заболевание, которое, если его не лечить, может привести к летальному исходу. Об этом «Известиям» рассказала врач — аллерголог-иммунолог, к. м. н. Анна Усачева.

Он объяснила, что астма не только мешает нормально дышать, но и влияет на успеваемость у детей и снижает работоспособность у взрослых.

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«Бронхиальная астма относится к социально значимым заболеваниям, потому что у детей она сказывается на успеваемости в школе, у взрослых — на трудоспособности», — подчеркнула врач.

Она добавила, что астма — это хроническое заболевание, его нельзя вылечить навсегда. Однако, если человек не будет заниматься свои состоянием, то может стать инвалидом или умереть.

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