Врач Усачева предупредила, что аллергия может проявиться во взрослом возрасте

Существует распространенное заблуждение, что аллергия проявляется только в детстве. Однако, как рассказала аллерголог-иммунолог Анна Усачева, первые симптомы аллергии могут появиться и у взрослых, даже если раньше человек не сталкивался с подобными реакциями. Кандидат медицинских наук Анна Усачева объяснила RT , что иммунная система человека меняется на протяжении всей жизни.

С возрастом происходят естественные изменения, которые могут привести к дисбалансу и появлению аллергических реакций.

«Иммунная система человека не статична, она меняется на протяжении всей жизни. С возрастом она претерпевает естественные изменения», — подчеркнула специалист.

По ее словам, внешние факторы, такие как загрязнение воздуха, бытовая химия, а также увеличение длительности контакта с аллергенами, могут влиять на развитие аллергии. Переезд в другой регион или смена климата также могут стать причиной появления новых аллергических реакций.

Врач также отметила, что накопление чувствительности к аллергену может привести к развитию аллергии во взрослом возрасте. Этот процесс называется сенсибилизацией и протекает бессимптомно. Иммунная система длительное время контактирует с веществом, запоминает его и только спустя время начинает реагировать.

«Длительное пребывание в одном помещении с высокой концентрацией аллергена может привести к тому, что симптомы появятся не сразу, а через несколько лет», — предупредила Усачева.

Важно помнить, что не все симптомы, похожие на аллергию, действительно ей являются. Поэтому при появлении новых симптомов во взрослом возрасте важно обратиться к врачу, а не заниматься самодиагностикой.