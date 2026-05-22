Врач Усачева назвала злаковые травы основным аллергеном в начале июня

С наступлением лета пациенты с сезонной аллергией надеются на облегчение после окончания пыления березы. Однако июнь часто приносит новые вызовы из-за появления других аллергенов, предупредила аллерголог-иммунолог Анна Усачева в беседе с RT .

По ее словам, в центральной части России с наступлением июня основную роль начинают играть злаковые травы. Среди них — тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа сборная и другие луговые злаки.

«Если в мае доминирующим аллергеном в центральной части России остается пыльца деревьев, то с наступлением июня основную роль начинают играть злаковые травы», — сообщила специалист.

Врач отметила, что сезон аллергии не всегда совпадает с календарем и зависит от реальной концентрации пыльцы в воздухе. Даже после окончания активного пыления березы ее остаточная пыльца может оставаться в атмосфере.