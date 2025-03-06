Врач Уразакова: съеденные перед сном фрукты могут привести к отложению жира

Врач-гастроэнтеролог Элена Уразакова из Уфы высказалась о рисках, связанных с употреблением фруктов в вечернее время. Об этом сообщил сайт UfaTime.ru .

Фрукты, богатые витаминами и клетчаткой, способствуют хорошему пищеварению и укрепляют иммунитет. Однако гастроэнтеролог предупреждает, что содержащиеся в них сахара при отсутствии физической активности перед сном могут привести к отложению жира. Помимо этого, некоторые виды фруктов способны вызвать вздутие живота и неприятные ощущения в желудке, написало «АБН24».

Для снижения негативных последствий врач советует выбирать менее сладкие фрукты, такие как яблоки, груши или цитрусовые, которые содержат больше клетчатки и помогают сохранить чувство сытости на длительное время. Рекомендуется сочетать их с белковыми продуктами, например, йогуртом или орехами, чтобы замедлить процесс усвоения сахаров.