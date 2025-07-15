Врач Умрик рассказала, что сочетания чая и бутербродов с колбасой опасно для печени

Заведующая терапевтическим отделением Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, врач-терапевт Дарья Умрик в беседе с News.ru предупредила о рисках для печени при употреблении чая с бутербродами с колбасой. Специалист отметила, что такая пища содержит избыточное количество жира.
По словам врача, чай не оказывает прямого вредного воздействия на печень благодаря своему составу. Однако привычка пить его с калорийными закусками может привести к неалкогольной жировой болезни печени — заболеванию, при котором в клетках органа накапливается жир.
Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова сообщила, что две кружки кофе в день способны увеличить продолжительность жизни благодаря положительному влиянию на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее мнению, это снижает риск заболеваний сердца.
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