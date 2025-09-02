Врач Умрик предупредила о токсичности сатанинского гриба, похожего на боровик

Сатанинский гриб (Rubroboletus satanas), внешне похожий на боровик, может нанести вред печени и почкам при неоднократном употреблении. Об этом предупредила врач-терапевт Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Дарья Умрик в беседе с сайтом News.ru .

По словам доктора, яд гриба влияет на желудочно-кишечный тракт, провоцируя тошноту, рвоту и диарею. Сатанинский гриб не теряет токсичности при приготовлении и даже в небольшом количестве может вызвать серьезное отравление.

Умрик отметила, что при тяжелой интоксикации нужно обратиться за медицинской помощью, так как токсины влияют на весь организм и сердечно-сосудистую систему. Многократное употребление гриба может привести к поражению печени и почек, которое потребует интенсивного лечения.