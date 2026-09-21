Врач Умнов заверил, что операция в зоне татуировки не несет особых рисков

Операции в зоне татуировки не опаснее вмешательств на чистой коже, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Риск может возникнуть при наличии в краске вредных веществ, передает RT .

Умнов рассказал, что место расположения татуировки не влияет на риск хирургического вмешательства. По его словам, операция на участке с рисунком и вне его проводится с одинаковыми рисками.

Врач отметил, что опасность возможна, если у пациента есть заболевания, передающиеся через кровь. Однако этот фактор не связан с наличием татуировки.

Умнов также предупредил о составе некоторых красок. При наличии в пигменте свинца или других вредных соединений хирург во время разреза может подвергнуться воздействию их паров.

«Может быть определенная опасность, если у человека краска со свинцом или еще с какими-нибудь неприятными, вредными соединениями», — сказал Умнов.