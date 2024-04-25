Врач Умнов: увлечение колбасой грозит развитием мочекаменной болезни | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 12:57 Врач Умнов: увлечение колбасой грозит развитием мочекаменной болезни

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Чрезмерное употребление колбасы может спровоцировать развитие мочекаменной болезни и грозит набором лишних килограммов. Об этом рассказал врач-хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество вредных консервантов, раздражающих поджелудочную железу. Различные специи и соли провоцируют повышение артериального давления и уровня холестерина в крови.

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Умнов отметил, что самая дешевая колбаса готовится из рогов, копыт, хрящей и прочих остатков животного. Такой продукт несет только вред здоровью, сообщил сайт kp.ru.