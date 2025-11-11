Врач Умнов указал на крайне низкий процент содержания мяса в колбасе

Преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил NEWS.ru , что до 80% состава колбасных изделий приходится на химикаты и канцерогены.

По словам врача, мясной составляющей в продукте — не более одной пятой части.

«Остальное — на совести производителя. При этом мясной компонент продукта получают из особых кормовых пород, которые специально ограничивают в движении», — предупредил эксперт.

Как пояснил Умнов, в производстве используются практически все части животного, включая жиры, рога и копыта. При переработке белков образуются высококанцерогенные нитрозамины, а для окрашивания продукта часто применяют нитрит натрия.