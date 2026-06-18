Врач Умнов связал подергивание глаза с синдромом Туретта и расстройством аутистического спектра

Подергивание глаза может указывать на различные проблемы со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Умнов сообщил, что неконтролируемые сокращения мышц век часто свидетельствуют о психоэмоциональном перенапряжении. По его словам, тики могут проявляться из-за стресса, хронического недосыпа или переутомления. Однако они также могут быть признаком серьезных заболеваний, таких как синдром Туретта или расстройства аутистического спектра, написало URA.RU.

Кроме того, врач отметил, что тики могут быть симптомом бешенства, черепно-мозговой травмы или блефароспазма. Также их возникновение может быть связано с дефицитом магния и витаминов группы B.