Врач Умнов сообщил, что ботулизм сопровождается сухостью во рту и проблемами с глотанием

Ботулизм — серьезное заболевание, вызываемое бактериями Clostridium botulinum. Опасность представляют не сами бактерии, а вырабатываемые ими токсины. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT .

К симптомам заражения специалист отнес сухость во рту, проблемы с глотанием, запоры и двоение в глазах. Болезнь сопровождается нарушением координации работы мускулатуры тела. Без медицинской помощи человек может погибнуть из-за нарушения дыхания.

Врач посоветовал избегать вздутых банок и продуктов с неприятным запахом, а также не покупать консервы и салаты с неизвестным составом у незнакомых людей. Кроме того, он рекомендовал использовать для консервирования только свежие продукты.