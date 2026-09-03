Врач Умнов рассказал, что прием ряда таблеток и БАДов за сутки до анализов может привести к ошибочному диагнозу

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал Life.ru , что прием лекарств и биологически активных добавок (БАДов) за сутки до сдачи анализов может привести к неверным результатам. Это, в свою очередь, может стать причиной ошибочного диагноза или ненужных дополнительных обследований.

Многие лекарственные препараты способны влиять на результаты лабораторных исследований. Они изменяют биохимический состав крови, воздействуют на работу органов и могут напрямую мешать точным показаниям тестов.

БАДы с железом за сутки до анализа могут временно повысить уровень железа в крови, создавая ложное впечатление о норме запасов. Биотин (витамин B7), который часто входит в комплексы «для красоты и молодости», может влиять на результаты лабораторных тестов, несмотря на то что не меняет реальный уровень гормонов. Креатин из спортивных добавок повышает креатинин, что может вызвать подозрения на проблемы с почками.

Если препарат жизненно необходим, например, инсулин, антикоагулянты, гипотензивные средства или антиаритмики, самостоятельно отменять его нельзя — это опасно для здоровья. Врач учтет факт приема при расшифровке результатов и, возможно, предложит сдать биоматериал до приема очередной дозы лекарства для точного результата.