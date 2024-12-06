Врач Умнов: при высоком артериальном давлении сперва следует устранить провоцирующие факторы в виде стресса или жары

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, как снизить высокое артериальное давление в домашних условиях. Его слова передали «Известия» .

Как отметил медик, в первую очередь необходимо устранить провоцирующие факторы в виде стресса или жары. Он призывает проветривать помещение и сделать холодный компресс на голову. Далее нужно принять специальные препараты для быстрого снижения давления, такие как моксонидин или капотен. Умнов добавил, что дозировка медикамента зависит от уровня давления.

«Если давление постоянно повышено, необходимо обратиться к терапевту для подбора или изменения препаратов», — сказал он.

Врач напомнил, что при повышенном артериальном давлении не рекомендуются физические нагрузки и нахождение в жарких условиях.