Врач Умнов предупредил об опасности употребления зеленых помидоров

Хирург Александр Умнов рассказал «Газете.Ru» , что зеленые, недозрелые помидоры могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергию.

По словам врача, в незрелых помидорах повышена концентрация гликоалкалоидов, таких как соланин и томатин. Эти вещества растение вырабатывает для защиты плодов от вредителей, написал KP.RU.

Если человек съест сырые недозрелые томаты, содержащиеся в них токсины могут привести к серьезной реакции организма. У пострадавшего начнутся тошнота, рвота, диарея, спазмы и боли в животе. Также могут возникнуть головная боль, слабость, головокружение, нарушения координации или даже судороги.