Врач Умнов предупредил об опасности магазинного шашлыка

По словам врача, производители могут добавлять в маринад большое количество соли, уксуса и химических соединений для маскировки испорченного мяса. За время нахождения в магазине мясо может испортиться. Чтобы скрыть это, производители добавляют в маринад различные вещества, включая соль, уксус, стабилизаторы, красители и консерванты.

Умнов подчеркнул, что употребление некачественного шашлыка из магазина может привести к увеличению мочеотделения, риску гипертонического криза и тромбообразования. Некоторые производители оставляют много жира на мясе, что грозит атеросклерозом и нарушением кровотока в тканях тела человека.