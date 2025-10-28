Врач Умнов предупредил об опасности блюд из сырой рыбы
Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения и врач Александр Умнов предостерег от употребления блюд из сырой рыбы. Об этом сообщила Lenta.ru.
Специалист предупредил о риске заражения паразитическими червями. Наиболее опасные — гельминты рода анизакаридах.
«Личинки <…> могут проникать из тканей рыбы в организм человека во время приема пищи и затем вызывать анизакидоз (поражение ЖКТ — прим. ред.)», — пояснил медик.
Как пояснил Умнов, несоблюдение гигиенических норм в рыбохозяйстве повышает риск бактериальных инфекций, добавил RT.
