Врач Умнов предупредил об опасности блюд из сырой рыбы

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения и врач Александр Умнов предостерег от употребления блюд из сырой рыбы. Об этом сообщила Lenta.ru .

Специалист предупредил о риске заражения паразитическими червями. Наиболее опасные — гельминты рода анизакаридах.

«Личинки <…> могут проникать из тканей рыбы в организм человека во время приема пищи и затем вызывать анизакидоз (поражение ЖКТ — прим. ред.)», — пояснил медик.

Как пояснил Умнов, несоблюдение гигиенических норм в рыбохозяйстве повышает риск бактериальных инфекций, добавил RT.