Врач Умнов предупредил о возможном некрозе тканей после укуса гадюки

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал NEWS.ru , к чему может привести укус гадюки.

По словам хирурга, последствия могут быть тяжелыми, вплоть до некроза тканей. Яд змеи действует быстро, требуется немедленно принять меры для спасения человека.

После укуса в течение 15–20 минут возникают жжение и покраснение, затем отек, кровоизлияния и синюшность кожи. Яд гадюки разрушает эритроциты, поражает сердечную мышцу и клетки печени. Пострадавшего нужно положить горизонтально, обеспечить неподвижность руки или ноги, снять с конечности все сдавливающее. Хирург подчеркнул: опасность особенно высока для людей с заболеваниями сердца, печени и аллергиков.

Нельзя пытаться высасывать яд, важно сразу обратиться за медицинской помощью. Следует обработать место укуса йодом и наложить повязку, принять антигистаминные препараты и пить больше трех литров воды.