Врач Умнов предупредил о риске отравления при употреблении соджу

Соджу — это корейская водка, которая изначально изготавливалась из риса, а позже для экономии ценного сырья производители начали использовать тростник, батат и пшеницу. Процесс приготовления соджу включает в себя осахаривание, сбраживание и перегонку, после чего напиток разбавляют водой. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, крепость соджу варьируется от 20 до 45 градусов, но наиболее распространена 20-градусная версия. Умнов подчеркнул, что сладость и легкость соджу могут создать ложное впечатление о его безопасности.

«Манящая легкость сладкого напитка заманчиво опасная, так как из-за легкости человек может выпить больше этанола, что окажет большее воздействие на организм, чем крепленый безвкусный или горький алкоголь, которого много не осилишь», — привел слова эксперта сайт «Свободная Пресса».

Кроме того, существует риск употребления контрафактного соджу, перегнанного в кустарных условиях из сладкого картофеля, тростника и других ингредиентов. В таких случаях возможны добавление технических спиртов и использование испорченных продуктов, подчеркнул Умнов.