Врач Умнов предупредил, что употребляющий корм для животных человек может заболеть цингой

В корме для животных содержатся не только белки, жиры, углеводы и микроэлементы, но и субпродукты — перемолотые внутренние органы, кожа, уши и другие мягкие части животных. Об этом стоит знать квадроберам, которые подражают животным, рассказал Life преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Могут пустить в ход „рога, копыта, кости и перья“, которые могут повредить ЖКТ вкусившего данный продукт», — сказал медик.

Такое странное хобби может спровоцировать язву желудка, кровотечения и даже перфорацию с перитонитом. Из-за разных физиологических особенностей у людей и собак человек, питающийся кормом, может заболеть цингой.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность движение квадроберов, когда подростки во всем пытаются подражать животным.