Врач Умнов посоветовал выбирать творожную массу без заменителей молочного жира, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную

Творожная масса может быть полезным перекусом, поскольку она дает длительное чувство сытости из-за содержания белков и жиров. Однако продукт может быть вреден для здоровья, если употреблять его без меры, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, творожная масса содержит молочный белок, кальций, фосфор и витамины группы B. Белок важен для тканей организма, восстановления клеток и иммунитета, отметило ИА НСН.

Тем не менее из-за сахара и сливочного масла продукт может провоцировать скачки уровня глюкозы и инсулина в крови и создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Поэтому врач рекомендует внимательно читать этикетки и выбирать творожную массу без заменителей молочного жира, крахмала, консервантов, искусственных ароматизаторов или красителей.

«Я советую в первую очередь внимательно читать этикетку. Название должно быть именно "Творожная масса". Если вы выбираете творожную массу на рынке, то можно взять немного продукта и капнуть на него капельку йода — если появится сине-фиолетовый оттенок, значит, в составе есть крахмал», — пояснил Александр Умнов.

Он добавил, что творожную массу лучше есть нечасто и понемногу, а людям с лактозной недостаточностью и детям лучше вовсе исключить продукт из рациона.