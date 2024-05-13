Врач Умнов посоветовал отказаться от кофе людям со склонностью к варикозу | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 11:14 Врач Умнов посоветовал отказаться от кофе людям со склонностью к варикозу

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Употребление более трех чашек кофе в день для некоторых чревато варикозом. Людям со склонностью к этому заболеванию лучше полностью отказаться от напитка, сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, кофеин провоцирует сужение кровеносных сосудов. Также злоупотребление кофе грозит развитием артериальной гипертонии и варикозного расширения вен нижних конечностей.

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Даже одна чашка кофе меняет «централизацию» кровообращения. Так, кровь от периферии перенаправляется больше к жизненно важным органам — к головному мозгу, сердцу, печени, отметил Умнов.