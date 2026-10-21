Врач Умнов перечислил комплекс упражнений для тонуса мышц при сидячей работе

Длительная сидячая работа приводит к ослаблению мышц ягодиц, живота, спины и шеи. О способах вернуть им активность «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, из-за неподвижности мозг перестает задействовать мышцы, удерживающие тело вертикально, поэтому нагрузка смещается на позвонки и связки. Чтобы вернуть тонус, специалист посоветовал два-три раза в день сжимать ягодицы на пять секунд (10–15 раз), втягивать живот не менее 10 раз и сводить лопатки стоя с фиксацией на пять секунд (10 раз), отметило ИА НСН.

Также Умнов рекомендовал каждые 45 минут делать перерыв и ходить две минуты. Мышечный тонус восстанавливается за три-четыре недели регулярных занятий. Если боли в спине или ягодицах сохраняются, необходимо обратиться к врачу.