Врач Умнов: одна луковица в день поможет вылечить ОРВИ

Лук является источником множества витаминов, улучшающих работу иммунной системы. Об этом рассказал врач Александр Умнов в беседе с Life .

По его словам, одна луковица в день способна помочь избавиться от ОРВИ. Половина корнеплода — отличная профилактика заражения.

Медик напомнил, что лук нельзя использовать как основное средство при терапии. Овощ действительно может нейтрализовать вирусы и бактерии в тканях, однако полное обеззараживание не происходит, пояснил эксперт.