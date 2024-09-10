Врач Умнов: одна луковица в день поможет вылечить ОРВИ

Лук является источником множества витаминов, улучшающих работу иммунной системы. Об этом рассказал врач Александр Умнов в беседе с Life.
По его словам, одна луковица в день способна помочь избавиться от ОРВИ. Половина корнеплода — отличная профилактика заражения.
Медик напомнил, что лук нельзя использовать как основное средство при терапии. Овощ действительно может нейтрализовать вирусы и бактерии в тканях, однако полное обеззараживание не происходит, пояснил эксперт.
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