Врач Умнов назвал виноград, инжир, смородину, сливы и груши самыми полезными сезонными продуктами августа

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с сайтом Lenta.ru рассказал, на какие продукты стоит обратить внимание в августе.

По словам эксперта, в этот период важно включать в рацион сезонные продукты, так как они содержат много фруктового сока, витаминов и клетчатки. Это помогает поддерживать водный баланс и не перегружать пищеварение, отметило ИА НСН.

В августе в разгаре сезон кабачков, капусты, винограда, инжира, смородины, слив, груш, нектарина и абрикоса. Умнов отметил, что, хотя арбуз и дыня хорошо утоляют жажду, их употребление в больших количествах отдельно от основной еды может вызвать брожение в кишечнике.

Врач подчеркнул пользу местных сезонных ягод, таких как смородина, черника, малина, нектарин и инжир. Они часто богаче нутриентами, чем экзотические фрукты, которые иногда собирают недозрелыми. Огурцы, состоящие на 90–95% из воды, также рекомендованы: они помогают быстро восполнить жидкость, содержат калий, полезный для сердца, и клетчатку.