Врач Умнов напомнил о важности мытья рук фоне распространения варианта ковида FLiRT

В мире распространяется новый вариант коронавируса под названием FLiRT. На фоне этого не стоит забывать почаще мыть руки, сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Life.
По словам специалиста, особенно это делать нужно после контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ. Также рекомендуется избегать мест массового скопления людей, носить маску при появлении насморка и кашля и есть побольше фруктов.
Если симптомы нового штамма держатся более двух дней, необходимо вызвать врача, отметил Умнов.
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