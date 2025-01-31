Врач Умнов: доза этанола выше 120 мг приводит к разрушению органов

Степень вреда, наносимого этиловым спиртом организму человека, напрямую связана с количеством напитка. Об этом сообщил хирург Александр Умнов в беседе с Life .

По словам врача, печень способна нейтрализовать этанол, если его содержание в выпитом не превышает 120 миллиграммов. В противном случае соединение проходит через печеночный фильтр, попадает в кровь и накапливается в органах, вызывая их разрушение.

Этанол, предупредил медик, провоцирует дистрофию сердечной мышцы, гипертонию и аритмии. Он повреждает пищевод и желудок, сначала вызывая ожоги, а затем — язвы и даже рак этих органов. Спирт также воздействует на поджелудочную железу, иногда приводя к панкреонекрозу, что нарушает выработку инсулина и пищеварительных ферментов.