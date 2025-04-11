Врач Умнов: донорскую кровь нельзя сдавать людям с онкологическими заболеваниями и анемией

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил NEWS.ru , что донорскую кровь нельзя сдавать людям с онкологическими заболеваниями, анемией и ослабленным иммунитетом, а также при психических расстройствах.

Абсолютные противопоказания — инфекционные, онкологические и паразитарные заболевания, проблемы с кровью и иммунитетом. Не допускаются к сдаче люди с болезнями центральной нервной системы и психическими расстройствами, а также те, кто перенес трансплантацию или резекцию желудка.

Относительные противопоказания: татуировки, пирсинг, сеансы иглоукалывания за последние 120 дней, беременность и лактация (в течение года после родов и 90 дней после окончания лактации), ОРВИ, грипп, ангина (30 дней после выздоровления).

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала о пользе донорства крови. Регулярная сдача крови может снизить риск тромбозов и возникновения онкологических заболеваний на 37%.