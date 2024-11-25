Врач Умнов: банные процедуры укрепляют сосудистую систему и уменьшают воспалительные процессы

Посещение бани укрепляет сосудистую систему и уменьшает воспалительные процессы в организме. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов.

Медик добавил, что банные процедуры способствуют очищению пор и снижению уровня стресса. А использование эфирных масел в русской бане помогает предотвратить возникновение простудных заболеваний.

«Фитонциды, которые содержатся в листве, также укрепляют иммунитет и оказывают противогрибковое и антибактериальное действие», — добавил Умнов.

Врач порекомендовал перед походом в баню надевать войлочные шапочки, чтобы избавить себя от головокружения и головной боли.