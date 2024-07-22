Врач Уляков: головной мозг растет до 25-26 лет

В среднем окончательное формирование головного мозга наступает, как правило, в возрасте 25-26 лет, но может достигать и 29 лет. Об этом рассказал врач-невролог Артур Уляков в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, все полушария органа развиты одинаково, не существует четкого разделения функций между правым и левым. Кроме того, мозг работает постоянно и «не отдыхает» ночью, как многие считают.

Его размер никак не влияет на умственные способности человека. Также мужской и женский мозг идентичны по своей структуре, отметил Уляков.