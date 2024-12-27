Врач Уланкина заявила, что гипертония повышает риски развития болезней сердца

При повышении давления до показателей выше 120/80 миллиметрах ртутного столба существует риск развития серьезных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и ишемическая болезнь сердца. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью «Известиям».
По словам специалиста, основными факторами риска являются возраст старше 40 лет, наследственность, малоподвижный образ жизни, лишний вес, чрезмерное потребление соли, курение и стресс. При незначительном повышении давления Уланкина рекомендовала принять назначенное врачом лекарство и отдохнуть в спокойной обстановке.
Обсуждение проекта благоустройства парка «Березовая роща» прошло в Дмитрове
ЦППК запустила два новых экспресса на Казанском направлении
На Таймыре вскрыли капсулу времени с забавными предположениями о будущем
Коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика
Жителям Польши посоветовали не открывать окна и не ходить на прогулки
Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте