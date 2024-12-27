Врач Уланкина заявила, что гипертония повышает риски развития болезней сердца

При повышении давления до показателей выше 120/80 миллиметрах ртутного столба существует риск развития серьезных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и ишемическая болезнь сердца. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью «Известиям».