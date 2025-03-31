Врач Уланкина: вероятность летального исхода при микоплазменной пневмонии низкая

Микоплазменная пневмония — это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактериями Mycoplasma pneumoniae. Врач Ольга Уланкина рассказала в беседе с Life , можно ли умереть от инфекции.

По словам медика, риск смертельного исхода от этой формы пневмонии невелик. Однако она представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В таких случаях возможно развитие серьезных осложнений, таких как плеврит или проблемы с дыхательной системой.

«В отличие от других форм пневмонии, микоплазменная часто начинается с легкого недомогания, характерного для простуды. Это может привести к запоздалой диагностике», — предупредила эксперт.

Она также отметила, что крайне важно своевременно начать лечение, строго следовать рекомендациям врача и соблюдать постельный режим. Это поможет предотвратить возможные осложнения и ускорит выздоровление.