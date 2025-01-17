Врач Уланкина: вакцинация поможет избежать тяжелых осложнений гриппа и COVID-19

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT поделилась рекомендациями по защите от COVID-19, гриппа и РС-вируса.

По словам медика, COVID-19, РС-вирус и грипп вызывают острые респираторные инфекции различной степени тяжести, но механизм их распространения схож — воздушно-капельный. Меры профилактики указанных недугов идентичны.

«Необходимо тщательно мыть руки по возвращении домой, регулярно проветривать квартиру или офис, проводить в них влажную уборку. Желательно избегать мест скопления людей, а если необходимо выбраться в торговый центр или воспользоваться общественным транспортом, то использовать защитную маску», — заявила эксперт.

Она также напомнила о существовании вакцин против гриппа и ковида, которые, хоть и не гарантируют полное предотвращение заражения, помогают избежать тяжелых осложнений.