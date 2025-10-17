Врач Уланкина указала на риск повторного заражения ветрянкой

У большинства людей после перенесенной в детстве ветрянки формируется стойкий иммунитет. Однако вероятность повторного заражения все же существует. Об этом предупредила врач Ольга Уланкина в беседе с RT .

По ее словам, теоретически соответствующий риск имеют пациенты с серьезными нарушениями в работе защитных функций организма.

«Кроме того, бывают ситуации, что в детстве за ветрянку принимают какую-то другую сыпь. Человек думает, что уже переболел, а на самом деле нет», — добавила специалист.

Как пояснила медик, часто во взрослом возрасте возникает вероятность развития опоясывающего лишая. Вирус варицелла-зостер, вызывающий ветряную оспу, относится к семейству герпесвирусов и может активизироваться на фоне снижения иммунитета.