Врач Уланкина связала эффект повторной болезни зимой с недостатком солнечного света

В зимний период многие сталкиваются с возвращением симптомов болезни после кажущегося выздоровления. Врач Ольга Уланкина рассказала Life.ru о причинах этого явления.

По ее словам, в холодное время года иммунитет подвергается повышенной нагрузке из-за недостатка солнечного света, редкого пребывания на солнце и длительного нахождения в помещениях с сухим воздухом. В результате после перенесенной инфекции иммунный ответ формируется не полностью, и человек остается более восприимчивым к повторному заражению вирусами.

Кроме того, многие инфекции зимой накладываются друг на друга. Даже если кажется, что заболевание повторяется, на самом деле ухудшение самочувствия часто связано с заражением другим вирусом или бактерией.