Врач Уланкина: симптомы штамма ковида FLiRT такие же, как у «омикрона» | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 14:46 Врач Уланкина: симптомы штамма ковида FLiRT такие же, как у «омикрона»

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Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, которая распространяется во многих странах, по симптомах очень схожа с «омикроном». Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.

По ее словам, при заражении появляются повышенная температура тела, озноб, одышка, затрудненное дыхание, кашель. Столкнуться с тяжелой формой болезни рискуют пациенты со сниженным иммунитетом, сахарным диабетом и астмой.

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На данный момент исследователи выяснили, что новый штамм способен обходить иммунную защиту, полученную после вакцинации, отметила Уланкина.