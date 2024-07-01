Врач Уланкина: регулярные отеки в жару могут указывать на проблемы с сердцем

Небольшие отеки летом — частое и, как правило, неопасное явление. Однако в некоторых случаях стоит обратить внимание на свой организм. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с Life .

По ее словам, тревожный сигнал — частое появление в жару отеков, вызванных не внешними факторами. Данное состояние может указывать на проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, почек и щитовидной железы.

Кроме того, за медицинской помощью стоит обратиться, если конечности отекают только с одной стороны. Порой так проявляются тромбоз, лимфостаз и опухоли, пояснила врач.