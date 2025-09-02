Врач Уланкина развеяла миф о том, что бюстгальтеры могут влиять на развитие рака молочной железы

Вокруг бюстгальтеров за более чем сто лет их существования возникло много мифов. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью Life рассказала о самых распространенных из них, а также о последствиях неправильного выбора белья.

Доктор развеяла миф о том, что бюстгальтер предотвращает обвисание груди. Она подчеркнула, что форма груди зависит от состояния связок из эластина и коллагена, которые с возрастом ослабевают.

Врач отметила, что постоянное ношение белья может быть вредным из-за нарушения микроциркуляции и возможного давления от косточек. Женщинам с большой грудью она рекомендовала использовать мягкие топы без косточек для сна.

Также Уланкина опровергла связь между ношением бюстгальтеров и раком молочной железы.

«Ни одно серьезное исследование не подтвердило связь белья с раком молочной железы. Реальные факторы риска – наследственность, гормональные сбои, алкоголь и курение», — подчеркнула эксперт.