Врач Уланкина развеяла миф о перегрузке иммунитета при введении ряда вакцин

Существует мнение, согласно которому множественные вакцины могут перегрузить иммунную систему при одновременном введении. В беседе с RT врач Ольга Уланкина назвала данное утверждение мифом.

По ее словам, организм человека каждый день подвергается воздействию огромного количества вирусов и бактерий, из-за чего он приспособился реагировать одновременно на множественные внешние воздействия.

«Современные вакцины проходят строгие исследования, в том числе и в контексте совместимости, поэтому делать несколько прививок одновременно допустимо. Если посмотреть на национальный календарь прививок, также видим, что в плане есть дни, когда вводится несколько препаратов», — отметила специалист.

Как пояснила медик, препараты от коронавируса и гриппа можно вводить одновременно, так как безопасность такого подхода подтверждена исследованиями. Однако Уланкина предупредила, что вакцина БЦЖ должна вводиться отдельно.