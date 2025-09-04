Врач Уланкина рассказала о риске заражения бактериями Vibrio от морепродуктов

Бактерии Vibrio встречаются по всему миру и преимущественно обитают в морской воде. Заразиться можно при купании или употреблении инфицированных морепродуктов, таких как мидии, устрицы и блюда из сырой рыбы. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с RT .

Как пояснила медик, среди видов бактерии есть как безвредные для человека, так и опасные, например Vibrio cholerae вызывает холеру, Vibrio parahaemolyticus — гастроэнтерит, а Vibrio vulnificus — сепсис.

«Типичные симптомы холеры — неукротимая рвота, обильная диарея, сильная слабость, иногда мышечные судороги и обезвоживание», — напомнила специалист.

В качестве мер профилактики врач посоветовала избегать купания в море и отказаться от употребления морепродуктов. Кроме того, снизить риски позволяют правила гигиены.