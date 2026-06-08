Врач Уланкина рассказала о риске развития отита из-за наушников в жару

Летом многие сталкиваются с неприятными ощущениями в ушах при использовании наушников. Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина объяснила RT , почему это происходит и как избежать проблем.

В жаркую погоду организм начинает активнее выделять пот и кожное сало для терморегуляции. «Испарение пота охлаждает тело, а себум и ушная сера увлажняют и защищают кожу», — отметила Уланкина.

Однако при постоянном использовании наушников и нарушении гигиены внутри уха может создаться среда, благоприятная для размножения бактерий и грибков. По словам специалиста, в норме эти микроорганизмы присутствуют на коже в небольшом количестве и не причиняют вреда. Но в теплой и влажной обстановке их рост может усилиться. Кроме того, избыточная влага размягчает тонкий слой эпидермиса внутри слухового прохода.

«При механическом трении от наушников иногда возникают микроскопические травмы, и бактерии могут проникнуть в глубокие слои кожи», — объяснила Уланкина.

Она добавила, что плотные амбушюры наушников замедляют естественное испарение влаги с поверхности кожи, что может привести к дискомфорту.