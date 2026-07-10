Врач Уланкина рассказала о рисках посещения бани в жару для сердца

Многие любят проводить время на даче и посещать баню, особенно летом. Однако врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» предупредила, что сочетание жары и парной может стать серьезным испытанием для организма.

В жаркую погоду организм работает в усиленном режиме: сердце начинает перекачивать больше крови, расширяются сосуды кожи и усиливается потоотделение. Посещение бани дополнительно увеличивает нагрузку на систему терморегуляции.

«В жаркую погоду нагрузка на организм существенно возрастает: чтобы поддерживать нормальную температуру тела, сердце начинает работать быстрее, увеличивая кровоток, расширяются сосуды кожи, усиливается потоотделение. Если человек в таком состоянии заходит в баню, работы для системы терморегуляции становится еще больше», — объяснила врач.

Во время парения температура тела продолжает расти, организм теряет много жидкости и электролитов. Резервные возможности организма в жару снижаются, поэтому посещение бани может быть опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, нарушениями сердечного ритма и тяжелыми заболеваниями легких.

Уланкина советует заходить в парную несколько раз по 5–10 минут и внимательно следить за самочувствием. При появлении головокружения, слабости, тошноты, одышки, учащенного сердцебиения или потемнения в глазах процедуру необходимо прекратить.