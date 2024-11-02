Врач Уланкина рассказала, что вирусом Коксаки можно заразиться через грязные руки

Вирус Коксаки обычно сопровождается повышенной температурой тела и мелкой сыпью в виде пузырьков на конечностях и в полости рта. Подхватить болезнь можно воздушно-капельным путем или через грязные руки, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью RT.
Среди симптомов инфекции также можно встретить головную боль, тошноту и рвоту, общее недомогание и боли в горле. Как правило, у взрослых заболевание протекает в легкой форме. Однако вирус Коксаки представляет опасности для детей младше 10 лет, пожилых и людей с аутоиммунными заболеваниями.
Пик распространения энтеровирусов приходится на весенне-летний период. Чаще всего заболевание происходит на курортах, резюмировала специалист.
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