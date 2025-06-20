Врач Уланкина рассказала, что при истинном утоплении необходимо сразу начать первую помощь

Врач Ольга Уланкина поделилась с РИАМО рекомендациями по оказанию первой помощи при утоплении, подчеркнув, что быстрое и грамотное вмешательство может спасти жизнь.

В первую очередь, следует незамедлительно вызвать скорую помощь, пока другие спасают пострадавшего из воды. Первая помощь будет зависеть от типа утопления. Если это асфиксическое (сухое) утопление, вода в легкие не попадет, а при истинном (мокрым, синим) в дыхательные пути попадет большое количество жидкости, написал MK.RU.

При истинном утоплении необходимо сразу начать первую помощь. Для этого нужно положить пострадавшего животом на колено, чтобы вода вытекла из дыхательных путей. Затем следует очистить рот от травы и слизи. Если пострадавший не дышит самостоятельно, нужно приступить к сердечно-легочной реанимации и проводить ее до приезда врачей или до появления признаков жизни.

Для проведения сердечно-легочной реанимации необходимо положить человека на твердую и ровную поверхность, приподнять его подбородок, запрокинув голову. После этого следует сделать 30 нажатий на грудную клетку с частотой 100–120 раз в минуту, а затем выполнить два плавных вдоха. Эти действия нужно чередовать до появления признаков дыхания, движения или кашля, пояснила врач.