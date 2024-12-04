Врач Уланкина рассказала, что препарат ленакапавир сможет остановить распространение ВИЧ

Новый препарат ленакапавир сможет остановить распространение ВИЧ. Он способен блокировать часть вируса, чтобы тот не проникал в организм, рассказала RT врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Медик пояснила, что препарат необходимо принимать в виде инъекций два раза в год. Главная проблема заключается в том, что годовой курс лекарства стоит около четырех миллионов рублей, и позволить его могут только единицы.
«Это исключает человеческий фактор несоблюдения режима и обеспечивает более надежную защиту от развития СПИДа», — добавила Уланкина.
Врач уверена, что в ближайшем будущем в продаже появятся дженерики — более доступные аналоги.
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