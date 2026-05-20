Врач Уланкина призвала отказаться от использования сметаны и вазелина при солнечных ожогах

Солнечные ожоги могут стать серьезной проблемой, особенно в жаркую погоду. Врач Ольга Уланкина рассказала Ura.ru , какие средства не стоит использовать при повреждении кожи.

По ее словам, многие «народные» методы могут только усугубить проблему.

«В числе запрещенных средств — сливочное масло, сметана, жирные кремы, вазелин. Они создают пленку и мешают коже отдавать тепло, усиливая воспаление», — отметила медик.

Она также призвала отказаться от использования спирта и одеколона, так как они пересушивают кожу и еще сильнее травмируют ее. Кроме того, не рекомендуется самостоятельно прокалывать пузыри и сдирать шелушащуюся кожу.