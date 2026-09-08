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    Врач Уланкина призвала осенью соблюдать сбалансированный рацион

    Врач Ольга Уланкина посоветовала в осенне-зимний период придерживаться сбалансированного питания. Для поддержки иммунитета необходимы белок, полезные жиры, овощи, фрукты и зелень, сообщает RT.

    Уланкина пояснила, что белок служит строительным материалом для защитных клеток иммунитета. Растительные масла и рыба обеспечивают полезные жиры, которые поддерживают клеточные мембраны и помогают усваивать витамины.

    Овощи, фрукты и зелень дают организму антиоксиданты и микронутриенты. Уланкина отметила, что устойчивость к инфекциям формирует полноценный рацион, а не прием высоких доз отдельных витаминов.

    «Подготовка к зиме складывается из тренировки сосудов, полноценного сна, правильного питания и разумных физических нагрузок», — заключила врач.