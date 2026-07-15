Врач Уланкина призвала не использовать зубную пасту с подсластителями перед сдачей крови

Врач Ольга Уланкина в беседе с RT сообщила, что в большинстве случаев чистить зубы перед сдачей крови можно, так как зубная паста обычно не влияет на результаты большинства лабораторных тестов. Однако эксперт порекомендовала отказаться от зубных паст с подсластителями.

Врач отметила, что важнее соблюдать общие правила подготовки к анализу: не есть за 8–12 часов до исследования, избегать интенсивных физических нагрузок и употребления спиртных напитков накануне, не курить перед процедурой.

Уланкина предупредила, что некоторые зубные пасты содержат ксилит, сорбит или другие подсластители.

«Небольшое их количество может попадать в организм при случайном проглатывании, а отдельные компоненты частично всасываются через слизистую оболочку полости рта. Теоретически это может повлиять на результаты исследований, связанных с углеводным обменом, например на уровень глюкозы в крови», — добавила врач.

Также эксперт коснулась темы ополаскивателей для полости рта: «Многие из них содержат спирт, эфирные масла. На показатели крови эти компоненты обычно не влияют, однако перед лабораторными исследованиями лучше использовать для полоскания только чистую воду».